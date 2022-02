Nintendo Direct: arrivano l'erede di Wii Sports, Xenoblade Chronicles 3 e nuovi circuiti per Mario Kart

In queste settimane fatte di acquisizioni miliardarie da parte dei colossi Microsoft e Sony , Nintendo sembra l’unica a… non essere invitata alla festa. Fortissima delle vendite sempre veleggianti della sua console ibrida Switch , la casa di Kyoto non sembra intenzionata a seguire la concorrenza nemmeno questa volta, scegliendo di puntare sulle sue proprietà intellettuali più conosciute e apprezzate.

Il Nintendo Direct andato in onda il 9 febbraio lo conferma: torna il gioco che ha convinto anche i meno appassionati a prendere in mano un controller, Wii Sports, in una versione specifica per Switch: Nintendo Switch Sports offrirà sei discipline, di cui tre tutte nuove. A tennis, bowling e chambara si uniscono il calcio, la pallavolo e il badminton. In particolare, il calcio propone un campo dalle fattezze simili a quello del famoso Rocket League, con palla molto grande e porte di dimensioni appropriate, e si potranno giocare alcune modalità fissando uno dei controller Joy-Con alla gamba con un supporto incluso, per un’immersività ancora maggiore. In estate, poi, arriverà anche il golf.

Non si parlerebbe di Nintendo senza citare Mario, e restando in ambito sportivo ecco il nuovo capitolo del gioco calcistico mariesco per eccellenza: in Mario Strikers Battle League Football ritroveremo i protagonisti del Regno dei Funghi pronti a darsi battaglia sul campo, con tiri speciali e oggetti devastanti. In questa versione, anche la divisa di ogni giocatore fa la differenza, visto che può influire sulle statistiche del giocatore.

Si potrà giocare online organizzando club da 20 partecipanti, o in otto sulla stessa console. E sempre dedicati a Mario e al campione d’incassi Mario Kart 8 Deluxe sono dedicati 48 nuovi circuiti rimasterizzati dalla serie Mario Kart, divisi in sei pacchetti da otto, acquistabili con un pass dedicato o accessibili per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. E se di correre con Mario e i suoi amici non avete più voglia, potete sempre provare il gioco di corse free-to-play Disney Speedstorm, per lanciarvi a tutta velocità nei panni di Topolino e degli altri personaggi di Disney e Pixar.

Sempre dall’ampia rosa dei personaggi di Nintendo arriva Kirby nella sua nuova avventura, Kirby e la terra perduta: nel corso del Direct è stata mostrata l’abilità Beccomorfosi, che consente a Kirby di assorbire oggetti di vario tipo per assumerne le caratteristiche. È così che la pallina rosa ideata da Satoru Iwata può tramutarsi in un’auto per correre lungo i livelli, in un cono stradale per rompere tubi, in un distributore di lattine per attaccare i nemici, e tanto altro in un’avventura adatta anche ai più giovani, colorata e divertente.

Tra gli altri annunci, ritroviamo qualche vecchia conoscenza, come Star Wars: Il potere della forza e la Assassin’s Creed: Ezio Collection, le nuove versioni di Front Mission 1st e Chrono Cross, i due Portal e No Man’s Sky, ma a breve arriveranno anche aggiornamenti gratuiti per Metroid Dread. Con la modalità Dread i giocatori più abili potranno misurarsi con una versione del gioco, Dread, in cui basta un singolo colpo per il game over, e una per principianti in cui è più semplice raccogliere energia e munizioni, e più avanti sarà resa disponibile anche la modalità Serie di Boss che consentirà di combattere i boss del gioco in sequenza.

Anche Splatoon 3 sarà aggiornato con Salmon Run - Prossima ondata, una modalità cooperativa. E a chiudere il direct ci ha pensato l’annuncio ufficiale di Xenoblade Chronicles 3 con un video tratto dal gioco di ruolo di Monolith che vedrà il giocatore vestire i panni di Noah e Miyo in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Il gioco è atteso per settembre 2022.

