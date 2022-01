Kirby e la Terra Perduta si mostra in video: la prossima esclusiva di Nintendo uscirà a marzo

Il 2022 di Nintendo si prospetta carico di titoli da non perdere. Mentre si attende l'esordio di Leggende Pokémon Arceus , primo gioco in esclusiva per Switch che arriverà sul finire di gennaio, la casa di Kyoto ha confermato quale sarà la prossima produzione first-party a debuttare sulla sua console ibrida: si tratta di Kirby e la Terra Perduta , nuova avventura della celebre palletta rosa creata dall'azienda giapponese che arriverà il prossimo 25 marzo .

In questo videogame d'avventura tridimensionale, i giocatori vestiranno i panni del piccolo Kirby, la palletta rosa che proprio quest'anno festeggerà il suo 30esimo compleanno. Kirby è impegnato nella ricerca dei Waddle Dee in un mondo sconosciuto: la palla "aspiratutto" di Nintendo deve salvarli dalla prigionia da parte di un gruppo di misteriosi nemici, e nel farlo potrà contare sull'aiuto di Elfilin, utilizzabile da un secondo giocatore grazie alla modalità cooperativa in locale.

I giocatori potranno invitare un amico e vivere l'avventura in coppia condividendo uno dei due Joy-Con, mentre grazie a una modalità online sarà possibile accedere a una sorta di leaderboard e scoprire quanti Waddle Dee sono stati salvati in tutto il mondo, oltre all’abilità di copia più popolare in quel particolare momento.

Kirby e la Terra Perduta permetterà di esplorare una serie di ambientazioni 3D e utilizzare abilità inedite per affrontare gli avversari e risolvere le numerose sfide basate sul platform. Il gioco includerà una serie di biomi come quelli visti in Super Mario Odyssey, che potranno essere esplorati da cima a fondo per salvare il maggior numero possibile di Waddle Dee.

Ci sarà spazio anche per la Città di Waddle Dee, che fungerà da hub centrale dell'avventura e si svilupperà sempre di più in base al numero di personaggi salvati durante l'avventura, offrendo nuovi negozi e vari tipi di minigiochi capaci di rendere l'esperienza di gioco ancora più variegata e profonda.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!