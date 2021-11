Animal Crossing: New Horizons si espande: nuovi contenuti per il videogioco che ha conquistato il pianeta

È stato un fedele alleato durante i difficili giorni di lockdown: con il suo mondo colorato e spensierato, ha conquistato star di Hollywood, case di moda, aziende, musei e persino il Presidente degli Stati Uniti d’America, arrivando a vendere più di 33 milioni di copie nel mondo e diventando il secondo videogame più venduto nella storia di Nintendo Switch. Animal Crossing: New Horizons è un vero e proprio fenomeno di massa che, da pochi giorni, si è aggiornato con nuovi contenuti per espandere la propria avventura .

Con la versione 2.0, disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco, il mondo di Animal Crossing: New Horizons si espande con una montagna di novità, tra cui spicca certamente la possibilità di esplorare nuove isole, interagire con nuovi personaggi e scoprire nuove attività nel mondo di gioco.

Tra le novità più interessanti ci sono The Roost, la caffetteria di Bartolo visitabile all'interno del Museo, e due personaggi: Remo, che consente al giocatore di viaggiare su isole misteriose mai viste prima, e Fiorilio, isolano che ospita tutti i mercanti itineranti.

Nintendo ha inoltre lanciato il primo DLC a pagamento del gioco, chiamato Happy Home Paradise. L'espansione può essere acquistata separatamente (ma gli utenti in possesso del nuovo pacchetto premium di Switch Online possono scaricarla gratuitamente) e trasforma gli isolani in provetti interior designer. Unendosi al team della Casimira Vacanze, i giocatori potranno esplorare un incantevole arcipelago in cui arredare case vacanze, progettando delle strutture inedite (scuole, ristoranti, e così via) e scoprendo nuove tecniche con cui personalizzare gli interni delle abitazioni, con opzioni inedite che consentono di progettare case vacanze da sogno.

Queste tecniche possono essere poi sfruttate anche nell'isola principale del giocatore per ristrutturare la propria casa e attirare la curiosità degli altri abitanti, spingendoli ad affidargli la personalizzazione delle altre dimore presenti sull'isola. Il videogame di Nintendo continua a crescere e a proporre modi per stimolare il benessere di chi impugna i Joy-Con di Switch: non è un caso che, dal lancio a oggi, il gioco abbia attirato milioni di fan, ma anche VIP del calibro di Brie Larson (Captain Marvel), Danny Trejo, Elijah Wood (Frodo Baggins ne Il Signore degli Anelli) e Maisie Williams (Arya Stark ne Il Trono di Spade).

Negli scorsi mesi, Animal Crossing ha visto persino il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dar vita a una vera e propria campagna elettorale all'interno di un ecosistema che, ben presto, è diventata una piattaforma virtuale versatile che ha ridefinito il medium videoludico. Dopo musei, brand di moda e star hollywoodiane, resta solo da attendere per scoprire quale sarà la prossima tendenza che New Horizons sarà in grado di generare con i contenuti offerti dall'update 2.0 e dall'espansione Happy Home Paradise.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!