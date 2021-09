Volete acquistare una proprietà nei videogiochi? Ecco quanto costerebbe nella vita reale

Per ricavare le cifre convertite in valuta reale, il rivenditore britannico ha basato i suoi calcoli sul costo dei generi alimentari venduti all’interno dei vari giochi. In questo modo è riuscito a risalire alle somme in euro e in dollari relative a ogni immobile, stilandone dunque una classifica.

L’immobile più costoso è risultato la Maze Bank Tower di GTA V con 3.359.737 euro (pari a 4 milioni di dollari). La lotta per il monopolio della classifica si è giocato dunque tra il videogioco open world di Rockstar Games, Final Fantasy XIV e The Sims 4, che vantano anch’essi diverse proprietà dalle cifre stellari.

Final Fantasy XIV si piazza infatti al secondo posto con la sua vasta proprietà dotata di palazzo a tre piani e giardino, che si potrebbe acquistare per la "modica" cifra di 475.542,82 euro, mentre The Sims 4 si piazza al quarto posto con la bellissima Villa Ophelia (213.830,05 euro), villa gotica con tre bagni e tre camere da letto.

Sempre all’interno del sim-life, le tasche più esigenti e meno spendaccione potranno però rivolgere il proprio interesse al mondo semi desertico di Oasis Springs, dove li attende Raffia Quinta, un lotto disabitato composto da due camere da letto, due bagni e un patio esterno con barbecue che si piazza in coda alla classifica, e che potrà essere acquistato al costo di un’auto di medio livello con soli 32.841,65 euro.

Tra i tre litiganti, degno di menzione anche Animal Crossing di Nintendo, dove un immobile dotato di tutti i comfort e ampio deposito si piazza al settimo posto con un prezzo di 46.982,66 euro.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!