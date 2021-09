Videogiochi: coppia di anziani cerca un tutor per completare The Last of Us: Parte 2

"Abbiamo bisogno di qualcuno che sia paziente e che possa insegnare senza giudicarci, frustrarsi o irritarsi". Così inizia un simpatico annuncio condiviso in rete da una coppia di accaniti videogiocatori, alla ricerca di un tutor che potesse aiutarli a finire The Last of Us Parte 2 , il pluripremiato gioco di Naughty Dog.

L'annuncio, condiviso su Twitter dal reporter del Washington Post, Gene Park, in cui spiegava come i due avessero disperato bisogno di assistenza con il gioco d’azione, ha conquistato immediatamente il cuore della community.

La coppia, che risiede nella cittadina californiana di San Jose, ha pubblicato l'annuncio su Craigslist, sito web americano di annunci, specificando come il candidato prescelto dovesse essere munito di Green Pass per il Covid-19 e che "tali referenze avrebbero costituito un vantaggio".

"Io e mio marito abbiamo bisogno di un tutor personale che venga a casa nostra e ci insegni a giocare ai giochi per PS4, in particolare a The Last of Us: Parte 2, con cui stiamo avendo problemi", citava l’appello della coppia.

"Cerchiamo una persona che conosca i giochi e che sappia come far funzionare un controller PS4. Abbiamo bisogno di qualcuno che sia paziente e che possa insegnare senza giudicarci, frustrarsi o irritarsi per 2 o 3 ore. Vogliamo goderci questa alternativa".

Molte delle risposte al tweet originale si sono rivelate molto promettenti, ma una in particolare si è distinta dalle altre, ossia quella di Shannon Woodward, la doppiatrice che interpreta Dina nel gioco, la quale ha risposto chiedendo come fosse possibile fare domanda per la candidatura.

