The Last of Us, ecco la prima foto della serie tv tratta dai videogiochi per PlayStation

Nelle scorse ore si è tenuto l'evento The Last of Us Day , cerimonia indetta dai fan dell'omonima serie di videogame creata da Naughty Dog per celebrare quello che, nel mondo fittizio del gioco, rappresenta la data in cui è scoppiata l'epidemia da Cordyceps che ha tramutato buona parte della popolazione mondiale in famelici non morti. Per festeggiare con i fan della saga, lo studio californiano ha fornito la prima foto della serie di The Last of Us in arrivo su HBO , che vedrà Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei protagonisti.

La prima immagine mostra i due attori di spalle impegnati a raggiungere un aereo distrutto in lontananza, in quello che rappresenta a conti fatti il primo sguardo ufficiale all'accurata riproduzione del mondo post-apocalittico di The Last of Us e ai suoi protagonisti, Joel Miller (Pascal) e la piccola Ellie (Ramsey).

La foto conferma un certo impegno da parte della produzione targata HBO, guidata dal regista e sceneggiatore Craig Mazin (Chernobyl) e dallo stesso responsabile del franchise Neil Druckmann, nel rispettare quelli che sono i costumi caratteristici dei personaggi principali, con abiti di scena e zaini che ricalcano quelli visti nel primo capitolo della saga videoludica, lanciato su PlayStation 3 nel 2013.

A cambiare, semmai, è proprio la scena che viene ritratta in questa foto: in nessuno dei videogiochi della serie (The Last of Us, l'avventura prequel Left Behind del 2014 o il sequel del 2020 The Last of Us: Parte II) compare infatti un aereo distrutto, ed è possibile che il duo Mazin-Druckmann abbia intenzione di adattare la storia del primo capitolo prendendosi la libertà di ampliarla per raccontarla al meglio sul piccolo schermo, proponendo nuovi tasselli dell'epopea di Joel ed Ellie che non hanno trovato spazio nel videogame.

Quel che è certo, tuttavia, è che toccherà attendere ancora molto prima di poter scoprire di più: la serie è entrata in piena produzione da qualche settimana, e con un budget da oltre cento milioni di dollari stanziato da HBO, ci vorrà del tempo prima che l'ente televisivo e PlayStation Productions raggiungano l'elevato livello di qualità richiesto per la trasposizione live-action di una serie come The Last of Us.

