The Last of Us: ecco l’attrice che interpreta la figlia di Joel

I lavori per la produzione della serie televisiva dedicata al capolavoro di Naughty Dog, The Last of Us , stanno ormai per prendere il via. Ultima new entry nel cast del telefilm è stata poche ore fa la giovane attrice britannica Nico Parker , che nello show prodotto da PlayStation e HBO interpreterà Sarah , la sfortunata figlia di Joel .

Conosciuta per aver interpretato Milly Farrier nella trasposizione cinematografica di Dumbo del regista Tim Burton, Nico Parker si unirà dunque a Pedro Pascal (Il Trono di Spade, The Mandalorian), che come annunciato vestirà i panni di Joel, e Bella Ramsey, che interpreterà Ellie. L’attore statunitense Gabriel Luna è stato scelto per il ruolo di Tommy, il fratello di Joel, mentre Merle Dandridge sarà Marlene, doppiata proprio dalla stessa attrice nel videogioco. La notizia è stata resa nota anche da Pascal sul suo profilo Instagram.

Il creatore di The Last of Us Neil Druckmann ha confermato che la trama della serie cercherà di restare abbastanza aderente al gioco, ma che allo stesso tempo potrebbero sviluppare bivi narrativi completamente nuovi, vista la diversa natura del mezzo televisivo. Le riprese della serie HBO inizieranno il mese prossimo, e ai fan non resta che attenderne effettivamente l’uscita sul piccolo schermo per capire cosa sia effettivamente cambiato e cosa sia rimasto fedele durante il processo di adattamento.

