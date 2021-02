Videogiochi: fan di The Last of Us ricrea Joel ed Ellie con i volti di Pedro Pascal e Bella Ramsey

IGN

È da diverso tempo ormai che le notizie che girano intorno alla serie televisiva dedicata all’amatissimo The Last of Us sono diventate sempre più consistenti, specie dopo l’annuncio che vede Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie. Per alimentare ulteriormente l’entusiasmo dei fan, un utente Twitter ha trasferito i volti dei due attori all’interno delle cut-scene più significative del videogioco di Naughty Dog che vede coinvolti i due protagonisti.