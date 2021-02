Twisted Metal, la saga di videogiochi per PlayStation diventa una serie televisiva

Continua l'espansione di Sony verso nuovi settori dell'intrattenimento digitale: dopo l'annuncio della serie TV di The Last of Us , affidata al creatore di Chernobyl e con gli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei protagonisti , nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità di un nuovo adattamento televisivo da parte di PlayStation Productions : si tratta di Twisted Metal , la saga creata dal papà di God of War, David Jaffe , e dagli studi SingleTrac.

Stando a quanto riportato da Variety, Sony Pictures TV e PlayStation Productions hanno dato il via libera per l'adattamento in live-action della peculiare saga videoludica basata su combattimenti a bordo di veicoli, che vedrà la luce prossimamente grazie alla sceneggiatura originale di Rheet Reese e Paul Wernick, gli autori dei film di Deadpool e di Zombieland. I due si avvarranno del supporto di Michael Jonathan Smith, produttore della serie Cobra Kai, in compagnia di Herman Hulst (responsabile di PlayStation Studios) e del duo composto da Carter Swan e Asad Qizilbash (PlayStation Productions).

Sony ha stretto un accordo con Will Arnett, che produrrà la serie tramite la sua azienda Electric Avenue in compagnia di Marc Forman e Peter Principato di Artists First, con lo stesso Arnett che potrebbe partecipare in un piccolo ruolo e prestare la sua voce al personaggio di Sweet Tooth, il clown assassino che fa parte del cast della serie lanciata sulla prima PlayStation e apparsa successivamente su PS2, PS3 e PlayStation Portable. Al momento non ci sono dettagli concreti sulla data di lancio della serie, ma è probabile che il secondo adattamento televisivo possa arrivare tra un paio d'anni, dopo l'esordio della serie di The Last of Us.

