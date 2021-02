Jamie Lee Curtis si unisce al cast di Borderlands, il film basato sui videogiochi di 2K

Stando a quanto svelato da The Hollywood Reporter, il personaggio avrà un ruolo importante all'interno della sceneggiatura realizzata da Craig Mazin (creatore della serie TV Chernobyl, attualmente al lavoro sullo show di The Last of Us): Tannis sa come raggiungere il misterioso Vault su cui è incentrata la storia del lungometraggio, tuttavia il suo rapporto con il personaggio di Lilith non renderà le cose semplici.

Il film, prodotto da Avi e Ari Arad insieme a Erik Feig, non ha ancora una finestra di lancio ben definita, ma le riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane in Ungheria. Nel frattempo, il team di sviluppo della serie di videogames da cui è ispirato, Gearbox Software, è stato recentemente acquisito da Embracer Group, il colosso che possiede anche tutti i team interni a THQ Nordic e Koch Media. La software house manterrà la sua indipendenza creativa, mentre la serie Borderlands continuerà a essere prodotta da 2K Games.

