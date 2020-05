Cate Blanchett tra le star del film di Borderlands, potrebbe interpretare Lilith

Il film di Borderlands comincia a prendere forma: dopo l'annuncio dei mesi scorsi , Lionsgate sta andando a caccia di star hollywoodiane per mettere insieme il cast che riprodurrà i personaggi più amati dell'universo creato da Gearbox Software. Stando a quanto riportato da Variety, uno dei primi profili valutati dalla produzione è quello della sirena Lilith , che secondo le indiscrezioni sarà interpretato da Cate Blanchett .

L'attrice, interprete di Hela nel film Thor: Ragnarok e attualmente impegnata nella miniserie Mrs. America, starebbe discutendo di un accordo per vestire i panni del personaggio di Lilith nel lungometraggio diretto da Eli Roth. Il film sarà prodotto da Avi e Ari Arad insieme a Erik Feig, Randy Pitchford, executive producer della serie Borderlands, e Strauss Zelnick, presidente di Take-Two Interactive, con la sceneggiatura che sarà curata da Craig Mazin, fresco vincitore di un Emmy per la serie Chernobyl.

Al momento non sappiamo quali altri attori si aggiungeranno al cast del film di Borderlands, la cui produzione è ancora in alto mare in seguito alla pandemia del Covid-19.

