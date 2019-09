Usa, Borderlands 3 come "terapia del dolore" per un malato terminale di cancro

Non solo. Tutta la community che ha seguito la sua vicenda ha inondato il giovane di messaggi di affetto e solidarietà, che Trevor ha ricambiato mostrando l’arma esclusiva che Gearbox gli ha dedicato e che lui stesso aveva progettato: la Compressing Trevonator (facendo riferimento proprio al suo nome). La coloratissima skin dell’arma, riportante la frase "Trevor ti acciufferà" fa inoltre parte del pacchetto di lancio del gioco, come omaggio del team a uno dei suoi più grandi fan. "Sono piacevolmente sorpreso di quanto i ragazzi siano stati gentili nei miei confronti, per me significa tutto", aveva confidato il giovane in rete. "Vorrei poter ricambiare tutto ciò che hanno fatto e ringraziare tutti coloro che hanno realizzato questo sogno".



Per quanto da una parte questa storia non avrà purtroppo un lieto fine, dall’altra testimonia quanto il mondo dei videogiochi non debba essere totalmente demonizzato, ma riveli tutta la forza e sensibilità dei suoi utenti, quanto questi riescano a mobilitarsi per giuste cause, facendo fronte comune in situazioni spesso tristi e tragiche. Forza Trevor, siamo tutti con te!