PROVATO IN ANTEPRIMA 21 agosto 2019 08:53 Borderlands 3, la modalità Proving Grounds è frenesia allo stato puro Abbiamo messo le mani sulla nuova modalità dello sparatutto svelata da Gearbox alla Gamescom 2019 di Colonia

Tra i videogiochi più attesi dell'anno c'è certamente Borderlands 3, terzo capitolo della saga sparatutto fuori di testa creata da 2K Games e Gearbox Software, che arriverà tra poche settimane sul mercato italiano.



Alla Gamescom 2019 di Colonia, noi di Tgcom24 e Mastergame abbiamo avuto un nuovo contatto con il frenetico shooter, scoprendo maggiori dettagli sui contenuti che faranno parte del gioco completo e provando con mano un nuovo eroe e una modalità molto interessante. Ecco cosa abbiamo scoperto.

COS'ÈBorderlands 3 è il terzo capitolo di una saga che mescola elementi tipici dei giochi di ruolo (progressione del personaggio, abilità e loot da ottenere completando determinate attività) al gameplay tipico degli FPS, gli sparatutto in prima persona.



Per questo capitolo, i giocatori dovranno fronteggiare un nuovo culto che è apparso sul pianeta Pandora, chiamato Children of Vault e capitanato dai temibili Calypso Twins. Per sconfiggerli, potrete scegliere tra ben quattro nuovi Vault Hunters: Amara, Zane, Maze e FL4K.

COSA ABBIAMO PROVATOA Colonia abbiamo messo le mani su quest'ultimo personaggio, il Beastmaster FL4K, caratterizzato dalla presenza di un "pet", un animale che lo accompagna nelle sue avventure e può attaccare i nemici al posto suo. Per sperimentare al meglio le sue abilità, ci siamo lanciati nella modalità Proving Grounds, una sorta di orda a tre ondate (più lo scontro finale con il boss) caratterizzata da obiettivi opzionali che possono offrire al giocatore nuove armi e loot per potenziare il personaggio.



La modalità, che sarà disponibile solo verso la fine della campagna, include diversi obiettivi secondari come uccidere tutti i nemici, scovare e distruggere un bersaglio nascosto, completare la sfida senza morire o entro un tempo limite. Il risultato è molto divertente in single-player e siamo sicuri che riuscirà a esprimere il meglio di sé (anche con una difficoltà più elevata) sfruttando la modalità cooperativa online per quattro giocatori.