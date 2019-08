Borderlands 3: grafica da urlo su PS4, ma si pensa già a PS5

Borderlands 3 è senza dubbio uno dei giochi più attesi di fine 2019, uno sparatutto cooperativo con tratti da gioco di ruolo che proseguirà una delle saghe più apprezzate degli ultimi anni dagli appassionati.



In attesa dell’imminente lancio, gli sviluppatori stanno commentando diversi aspetti del gioco, tra cui la grafica, che grazie alla tecnologia HDR sarà letteralmente incredibile non solo su PC, ma anche su Xbox One e PlayStation 4. Una potenza visiva in grado di spingere i giocatori ad acquistare monitor/TV più performanti, sostiene il team di sviluppo:



“Pensiamo che grazie a Borderlands 3 saranno venduti più monitor e televisori compatibili con la tecnologia HDR, visto che attivandolo il gioco cambia completamente. Affiancando le versioni con e senza HDR rimarrete sbalorditi”.



Una dichiarazione che, però, non sbarra la strada al futuro, perché Gearbox Software si sta già preparando psicologicamente all’avvento delle nuove console, Xbox Scarlett e PlayStation 5: interrogati in merito, gli sviluppatori non hanno escluso una conversione di Borderlands 3 con tutte le migliorie grafiche consentite dalle nuove macchine in arrivo a Natale 2020.



Borderlands 3 sarà disponibile dal 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One e al lancio della piattaforma da gioco in streaming Google Stadia.