Gamescom 2019: tutti gli appuntamenti dalla fiera dei videogiochi di Colonia

La stagione videoludica sta per entrare nel vivo: dopo lo scoppiettante E3 2019 di Los Angeles, si parte per l'Europa, destinazione Colonia , per la fiera più grande al mondo dedicata ai videogiochi, la Gamescom . Per l'occasione, le big dell'industria presenteranno le novità in arrivo nei prossimi mesi: oltre a Nintendo , Microsoft e Google , ci sarà spazio anche per una cerimonia inaugurale che vedrà la presenza del designer Hideo Kojima e del suo Death Stranding . Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti ufficiali da Colonia.

NINTENDO

A dare il via alla fiera di Colonia ci sarà Nintendo, che con il suo show Indie World presenterà una serie di produzioni indipendenti in arrivo su Switch nei prossimi mesi. Tra questi, si vocifera la presenza di una conversione per l'ottimo SUPERHOT e l'arrivo di una nuova esclusiva Xbox come Ori and the Blind Forest, che seguirebbe così Minecraft, Super Lucky's Tale e Cuphead sulla console ibrida della grande N.



Quando: Lunedì 19 agosto - ore 15:00

Dove: YouTube



MICROSOFT

Subito dopo l'azienda giapponese seguirà Microsoft, che terrà un episodio speciale del suo show Inside Xbox per svelare le novità che debutteranno su Xbox One e Windows 10. Riflettori puntati su Gears 5, uno dei giochi più importanti in arrivo sulla console americana, e su terze parti come Activision, Bungie e Gearbox, che presenteranno rispettivamente Call of Duty: Modern Warfare, Destiny 2: Ombre dal Profondo e Borderlands 3.



Quando: Lunedì 19 agosto - ore 17:00

Dove: Mixer, Twitch, YouTube



GOOGLE

Anche la casa di Mountain View sfrutterà la vetrina di Colonia per un nuovo appuntamento Stadia Connect, dedicato ovviamente a tutte le novità in arrivo su Google Stadia. Questo episodio sarà incentrato sui giochi che faranno parte della line-up del servizio, tra i quali si vocifera la presenza di Death Stranding.



Quando: Lunedì 19 agosto - ore 19:00

Dove: YouTube



OPENING NIGHT LIVE

A concludere la serata ci sarà la cerimonia inaugurale condotta da Geoff Keighley che, dopo i The Game Awards e l'E3 Coliseum, ha ideato un nuovo show esclusivamente per la fiera tedesca. Tra i protagonisti ci saranno ancora una volta Hideo Kojima e il suo Death Stranding, Bungie con Destiny 2: Ombre dal Profondo e Sony con Predator: Proving Grounds, ma anche alcune sorprese e annunci di giochi mai presentati prima.



Quando: Lunedì 19 agosto - ore 20:00

Dove: Mixer, Twitch, YouTube