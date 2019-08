Red Dead Redemption 2 su Google Stadia? Rockstar è pronta all'annuncio

Dopo il successo planetario delle versioni console di Red Dead Redemption 2 , il gioco d'azione open-world di Rockstar Games potrebbe presto arrivare anche su PC e... Google Stadia . Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l'avventura del cowboy Arthur Morgan sarà lanciata sulla piattaforma streaming di Google entro la fine dell'anno, con la presentazione ufficiale di quest'edizione che avverrà in occasione del prossimo Stadia Connect : l'evento, previsto per lunedì 19 agosto, vedrà l'annuncio da parte di Google di tutti i giochi che faranno parte della line-up al lancio del servizio.

Il logo di Rockstar Games era comparso ai tempi dell'annuncio di Google Stadia: da allora, le voci sul possibile lancio di uno tra GTA V e Red Dead Redemption 2 (o entrambi) si sono susseguiti continuamente, fino alla recente presentazione tenuta dalla casa di Mountain View alla Game Developers Conference, durante la quale è stata mostrata un'immagine del gioco d'azione in salsa western.



Il porting di Red Dead Redemption 2 su Stadia renderà più probabile il debutto del gioco su PC: stando alle indiscrezioni, Rockstar Games non lancerà il gioco su Steam, preferendo una distribuzione in esclusiva sul proprio Social Club e su Epic Games Store. Al momento si tratta di indiscrezioni non confermate ufficialmente dalla software house, che potrebbe interrompere il silenzio in occasione dell'evento Stadia Connect in arrivo la prossima settimana.