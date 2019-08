Videogiochi, GTA V e Red Dead Redemption 2 a quota 110 e 25 milioni di copie

Durante l'ultima riunione con gli investitori Take-Two, responsabile, tra gli altri, dei marchi 2K (Borderlands, Mafia, Bioshock), 2K Sports (NBA 2K, WWE 2K) e Rockstar Games (GTA, Red Dead Redemption), ha fornito un aggiornamento sul numero di copie distribuite di GTA V e Red Dead Redemption 2.



L'amministratore delegato Strauss Zelnick ha annunciato che il popolare gioco western, il gioco più bello del 2018 e non solo (cliccate qui per leggere la nostra recensione), ha superato le 25 milioni di unità spedite ai negozianti.



L'altro gioco marchiato Rockstar, Grand Theft Auto V, ha invece superato le 110 milioni di unità distribuite, un traguardo incredibile dopo quasi sei anni dall'uscita nel 2013.



Tali risultati hanno superato le aspettative dell'azienda, aumentando le stime annuali:



"L'anno fiscale 2020 è partito alla grande con risultati operativi del primo trimestre che hanno superato le nostre aspettative. Abbiamo generato una significativa crescita del flusso di entrante grazie alle prestazioni di Grand Theft Auto Online e Grand Theft Auto V, NBA 2K19, Borderlands, Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online.



Il 2020 sarà un altro anno eccezionale per noi. Puntiamo a partire forte offrendo una solida gamma di giochi durante tutto l'anno con The Humankind Odyssey, NBA 2K20, Borderlands 3, WWE 2K20 e The Outer Worlds".



A quanto pare Rockstar Games si sta già preparando al debutto di PlayStation 5, la console che accoglierà GTA 6: cliccate qui per tutti gli ultimi rumor sul nuovo Grand Theft Auto.