GTA Online: in attesa di GTA 6 arriva il casinò, ma attenti al portafogli

Un impegno che non ha sicuramente fermato lo sviluppo di GTA 6, che, secondo i recenti rumor, arriverà in concomitanza con il lancio di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, le console di nuova generazione di casa Sony e Microsoft.



Nell'attesa, lo studio di sviluppo ha confezionato un aggiornamento molto atteso dagli appassionati, Casinò e Resort Diamond, che, come suggerisce il nome stesso, introduce un casinò e tutte le attività ricreative che ne conseguono.



"Oggi è il grande giorno: l'inaugurazione del Casinò e Resort Diamond, un complesso tentacolare dell'intrattenimento e del lusso sito in una posizione strategica a Vinewood e aperto ai cittadini di tutta Southern San Andreas. Il fulcro del Diamond è il tuo godimento. Che tu stia incontrando i tuoi amici per goderti una serie di attività insieme a loro o semplicemente cercando la pace dei sensi nella spa del tuo personalissimo attico di lusso, il Diamond è qui per viziarti. Gioca. Divertiti. Goditi l'esperienza", si legge nella descrizione ufficiale dell'aggiornamento gratuito disponibile da ieri per tutti i possessori di GTA V.



Accedere al casinò c'è bisogno di un abbonamento che richiede un pagamento con la valuta del interna gioco. L'entrata base costa solo 500 GTA $, una cifra ottenibile facilmente giocando con un po' di costanza, e mette a disposizione 5000 fiches da utilizzare in attività quali roulette, blackjack, poker e slot machine.



Ma attenzione, perché la stessa cifra viene richiesta regolamente per accedere alle attrazioni virtuali ed è possibile ottenerla anche pagando con soldi reali. Una card per guadagnare istantaneamente 100.000 GTA $ costa una manciata di euro, ma siccome GTA è un videogioco molto in voga anche tra i giovanissimi, nonostante le segnalazioni del PEGI, che lo valuta come non adatto ai minori di 18 anni, state ben in guardia!



Spesso citato a sproposito, il videogioco marchiato Rockstar Games è un fenomeno da conoscere in profondità. Un videogioco che utilizza la violenza e un modo di fare sopra le righe come critica sociale: cliccate qui per leggere il nostro approfondimento in merito.