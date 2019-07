GTA 6 come Narcos: il gioco potrebbe includere Cuba e Rio de Janeiro

Continuano a trapelare indiscrezioni sul futuro della serie Grand Theft Auto : secondo un misterioso insider, il nuovo episodio ci porterà a esplorare nuove ambientazioni ispirate alle città del Sud America, tra le quali spicca una vastissima riproduzione di Rio de Janeiro . Il nuovo GTA 6 infatti dovrebbe includere non solo alcune delle città già apparse nella serie, come Vice City (ispirata a Miami) e Liberty City (ispirata a New York), ma anche una città nuova di zecca che prenderà spunto dalla metropoli brasiliana e uno scenario ispirato a Cuba .

Secondo le voci, GTA 6 seguirà una storyline fortemente ispirata alla serie televisiva Narcos e ci metterà nei panni di un singolo protagonista maschile guidandoci nel suo percorso da semplice spacciatore a vero e proprio signore della droga. Voci che supporterebbero le precedenti indiscrezioni sulla presenza di un grosso narcotrafficante nel ruolo di personaggio principale.



Questo percorso si articolerà attraverso due decenni e ci porterà ad affrontare alcune missioni a Liberty City e Vice City prima di sbarcare a Rio de Janeiro. L'avanzare del tempo sarà supportato da edifici e veicoli che cambieranno progressivamente, mentre il giocatore dovrà fare notevole affidamento sui sottotitoli per comprendere i dialoghi con gli altri personaggi, che parleranno infatti nella propria lingua nativa nel tentativo di aumentare il coinvolgimento.



Secondo l'insider che ha condiviso le informazioni, GTA 6 non si esimerà dal raccontare tematiche scomode come l'immigrazione e malattie come l'HIV, mentre non mancherà una rivisitazione del personaggio di Fidel Castro, che sarà parte integrante della sceneggiatura. Al momento non è nota la possibile vetrina di lancio, ma si ipotizza che il gioco possa esordire in esclusiva sulle console di prossima generazione tra il prossimo anno e 2021.