GTA 6: il primo trailer potrebbe arrivare entro quest'anno

Si intensificano i rumor sull'imminente debutto del nuovo capitolo di Grand Theft Auto, il fenomeno mondiale spesso al centro di polemiche e da conoscere in profondità.



Stando alle ultime ipotesi degli appassionati, infatti, GTA 6 sarà svelato entro la fine del 2019 con un teaser trailer incentrato sulle sue caratteristiche principali, come l'ambientazione e il protagonista (ve ne abbiamo parlato qui), per poi essere lanciato a cavallo tra il 2020 e il 2021.



Le ricerche dei fan hanno evidenziato come Rockstar Games non abbia mai atteso così tanto tempo per pubblicare un nuovo epiosodio della serie: il lasso di tempo più lungo è stato quello che ha separato GTA IV (2008) da GTA V (2013), secondo solo a quello tra GTA San Andreas (2004) e il già citato quarto capitolo.



Intanto, sono già passati sei anni dal debutto di GTA V e l'azienda americana, suggeriscono i rumor, pare stia già lavorando a GTA 6 per un arrivo in concomitanza o a pochi mesi dal lancio di PlayStation 5 (cliccate qui per maggiori dettagli).



Una voce sempre più insistente che trova conferma nelle ipotesi dell'annuncio in arrivo entro quest'anno: continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi mesi, vi aggioneremo non appena ne sapremo di più!