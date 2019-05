GTA 6: il protagonista potrebbe essere un grosso narcotrafficante

Continuano, incessanti, i rumor sul prossimo capitolo di Grand Theft Auto, il fenomeno mondiale spesso al centro di polemiche e da conoscere in profondità.



Dopo l'avvistamento sul curriculum di un ex dipendente di Rockstar Games, sono spuntate delle nuove informazioni sull'ambientazione e il protagonista di GTA 6.



Un altro ex sviluppatore dell'azienda americana, infatti, sostiene che il gioco sarà ambientato in due città, Liberty City e Vice City, ovvero le interpretazioni di New York e Miami che abbiamo imparato a conoscere in GTA 3, GTA Vice City, GTA IV e gli spin-off Stories.



Le due metropoli, collegate da ampie arie di campagna, godrebbero ovviamente di tutte le conquiste grafiche e tecniche degli ultimi anni, con una mappa che strutturalmente vicina a quella del mitico GTA San Andreas.



E a quanto pare impersoneremo un narcotrafficante che inizierà la sua carriera a Liberty City, per poi spostarsi a Vice City per diventare un vero e proprio signore della droga.



Infine, stando alle ultime voci di corridoio il gioco avrà un sistema di dialoghi molto simile a quello visto in Red Dead Redemption 2, il capolavoro western arrivato nei negozi lo scorso anno.



Grand Theft Auto 6 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, probabilmente già nel loro primo anno di disponibilità, il 2020. Continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi mesi!