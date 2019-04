Avvistato GTA 6: il gioco è apparso su un curriculum di un grafico

Continua a muoversi qualcosa in vista dell'annuncio ufficiale di GTA 6: dopo il rumor secondo cui sarà tra i giochi di lancio di PS5 nel 2020 (ve ne abbiamo parlato qui), il nuovo capitolo della saga più apprezzata di Rockstar Games è apparso sul curriculum di un ex sviluppatore di una succursale indiana della software house.



Nel portafolio di Bibin Michael, ex dipendente elencato nei titoli di coda di Red Dead Redemption 2, viene indicato anche il sesto Gran Theft Auto: il grafico, infatti, sostiene di aver lavorato al concept per le automobili del videogioco insieme a quelli per i DLC di Grand Theft Auto Online, la modalità multiplayer di GTA V.



Non sappiamo ancora con certezza se GTA 6 sarà effettivamente il prossimo videogame marchiato Rockstar Games (recentemente si è parlato più di Bully 2), ma è chiaro che il progetto è già in una fase avanzata dello sviluppo: continuate a seguirci per scoprire tutte le novità e le curiosità dei prossimi mesi, vi informeremo tempestivamente non appena si saprà qualcosa in più sul nuovo episodio della serie criminale per eccellenza, un fenomeno mondiale spesso al centro di polemiche e da conoscere in profondità.