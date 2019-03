Bully 2 prima di GTA 6? Sembrerebbe proprio di sì

Dopo aver sfornato il capolavoro western Red Dead Redemption 2 (qui la nostra recensione), pare che Rockstar Games si sia concentrata definitivamente sulla lavorazione di Bully 2.



Il seguito del gioco scandalo nel quale si impersonava un bullo in un college americano, uscito originariamente su PS2 nel 2006 e conosciuto in Italia come Canis Canem Edit, sembrerebbe essere nel pieno della produzione.



Un'agenzia di casting vicina agli sviluppatori, infatti, sta cercando un attore che impersonerà il ruolo di un amico dei personaggi principali della storia, un duo legato da un rapporto che viene descritto come "tossico e violento".



A quanto pare, come vi avevamo anticipato a ottobre, la selezione degli attori va avanti da un bel po' e, salvo sorprese, prima di GTA 6 toccherà proprio a Bully 2.



Magari su proprio su PlayStation 5, visto che il suo arrivo nel 2020 pare quasi cosa certa (ve ne abbiamo parlato qui).