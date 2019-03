PS4: le ultime esclusive sono in arrivo, PS5 è alle porte?

Qualche giorno fa si è tenuto Destination PlayStation, un evento privato che Sony ha organizzato per informare i rivenditori di tutto il mondo sulle sue ultime novità per il mondo dei videogiochi.



In particolare, l'occasione è stata utile per presentare nuovamente Death Stranding, The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima, esclusive per PlayStation 4 che non hanno ancora una data d'uscita. Lontano dal palco principale, poi, sarebbero state mostrate anche delle sorprese di cui non si conosce ancora molto, a conferma delle voci di cui vi abbiamo parlato recentemente.



Il fatto che l'evento sia solitamente dedicato ai prodotti in arrivo entro la fine dell'anno fiscale (in questo caso marzo 2020) ha scatenato dei rumor piuttosto insistenti: il tris di titoli andrà a completare l'offerta di PS4 sul finire del 2019 e l'inizio del 2020 per fare spazio a PS5?



D'altronde, è già da un po' che analisti ed esperti del mercato sostengono che la nuova console sarà presentata quest'anno per un debutto previsto per il prossimo.



PlayStation 5 è dietro l'angolo? A quanto pare sì! Continuiate a seguirci su Mastergame per tutte le novità dei prossimi mesi.