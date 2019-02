PS5? Secondo un analista costerà meno di 500 euro

Un'immagine realizzata dai fan che non rispecchia l'aspetto finale della prossima console Sony.

Passano i mesi e PlayStation 5, la nuova console per videogiochi di casa Sony, si fa sempre più vicina. Tra brevetti, rumor e velate informazioni, oggi vi proponiamo il pensiero di Hideki Yasuda, stimato analista giapponese, che recentemente ha detto la sua sul prezzo e l'uscita della nuova PlayStation.



Stando a Yasuda, PS5 uscirà a fine 2020, ovvero come raccontano la maggior parte delle voci di corridoio, e avrà un prezzo in linea con quello iniziale di PS4, ovvero sicuramente meno di 500 euro. PlayStation 4, infatti, è arrivata nei negozi nel 2013 alla cifra di 399 euro.



Sempre secondo l'analista, PlayStation 5 sarà un portento dal punto di vista tecnologico, qualcosa di mai visto prima in ambito console e arriverà sul mercato con diversi titoli di richiamo, tra cui quasi sicuramente ci saranno anche FIFA e Call of Duty.



Non ci resta che attendere notizie ufficiali in merito: continuate a seguirci perché molto probabilmente il 2019 sarà l'anno in cui scopriremo tutta la verità!