PlayStation 5: gli sviluppatori sono già all’opera sui primi videogiochi

Il mondo dei videogiochi si sta preparando ad accogliere PlayStation 5 , che dovrebbe arrivare nei negozi nel 2020 , e stando alle ultime indiscrezioni Sony e i suoi sviluppatori sono già pienamente focalizzati sui suoi primi titoli. Secondo un insider/analista molto stimato nell’ambiente, infatti, i devkit della nuova console giapponese, ovvero le macchine adibite allo sviluppo, sono da tempo nelle mani delle software house interne. In questo senso, i fan più informati stanno puntando tutto su un lancio in grande stile con il secondo capitolo della saga di Horizon e un nuovo Gran Turismo , che magari accompagneranno gli "inevitabili" FIFA e Call of Duty in attesa di Marvel's Spider-Man 2 e God of War 2 .

Le prime opinioni sulla potenza e le funzioni di PS5 sarebbero più che positive, ma ci sono buone notizie anche per i possessori dell’amata PlayStation 4: oltre ai titoli già annunciati, tra cui spiccano Days Gone, The Last of Us: Part II e Death Stranding, Sony starebbe preparando due sorprese che arriveranno entro la fine del 2019.



Insomma, in attesa delle prime informazioni ufficiali su PS5 (la Game Developer Conference di San Francisco a marzo potrebbe essere l’occasione giusta), una cosa è certa: il presente di PlayStation continua a promettere grandi emozioni per gli appassionati di videogiochi.