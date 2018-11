PlayStation 5: brevettato il controller con touch screen

Continuano a smuoversi le acque in vista dell'annuncio e del lancio di PlayStation 5, che è già in lavorazione (ve ne abbiamo parlato qui).



Sony, infatti, ha depositato un nuovo brevetto per quello che sembrerebbe essere il controller della sua nuova console. Un pad che esteticamente ricorderà tantissimo quello di PS4, tranne che per un dettaglio fondamentale: la presenza di un touch screen al centro, al posto dell'attuale touch pad.



Nulla è ancora confermato, ma immaginiamo che lo schermo del Dualshock 5 farà da estensione per i giochi della nuova PlayStation: pensate ad un FIFA in cui è possibile visualizzare e cambiare le tattiche e sostiturire i giocatori senza mettere in pausa o a i giochi di avventura come Uncharted con la mappa a portata di mano...



Cosa dobbiamo aspettarci da PS5? Leggete il nostro articolo per scoprirlo e continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi mesi.