Microsoft punta con forza al futuro di Xbox: ecco tutte le novità svelate all'evento X018

Andiamo con ordine: Microsoft parte col botto annunciando che PUBG sarà disponibile tra pochi giorni in veste gratuita per tutti gli utenti Xbox Game Pass. Nell'arco della serata, saranno ben sedici i giochi che la casa di Redmond svelerà per il servizio, tra i quali spiccano anche capolavori come Hellblade: Senua's Sacrifice e Ori and the Blind Forest. Quest'ultimo, disponibile da dicembre, permetterà a tutti gli amanti del genere platform di vivere l'avventura di Ori in attesa del sequel, Ori and the Will of the Wisps, che sarà presente anche su Xbox Game Pass al lancio sul mercato.



Tra un gioco e l'altro, l'azienda ha presentato il nuovo trailer di Crackdown 3, confermandone il debutto al 15 febbraio 2019 e mostrando per la prima volta la modalità multiplayer Wrecked Zone. Successivamente, sono state svelate le espansioni per altri titoli first-party come Sea of Thieves, State of Decay 2 e l'entusiasmante Forza Horizon 4. Il contenuto aggiuntivo di quest'ultimo, intitolato Fortune Island, sarà in vendita da dicembre e rappresenta l'espansione più vasta mai realizzata da Playground Games.