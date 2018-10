Microsoft vuole Xbox Game Pass anche su PC

Xbox Game Pass, il servizio ad abbonamento che, pagando una quota mensile in stile Netflix, permette di accedere ad un catalogo di più di 200 titoli su Xbox One, potrebbe presto arrivare in nativamente su Windows.



A dichiararlo è stato il CEO di Microsoft, Satya Nadella:



"Portare il Game Pass anche su PC è un elemento importante per rinforzare la nostra community".



C'è da precisare che i giocatori su PC non sono del tutto esclusi da Xbox Game Pass, visto che i titoli che supportano Play Anywhere (funzione che permette di avere una copia digitale del gioco sia su PC che su Xbox One) sono disponibili sottoscrivendo l'abbonamento. Ma presto il servizio sarà più completo.