Amico: la nostalgica console di Intellivision

Intellivision ha svelato Amico, una console dal design molto amichevole in arrivo il 10 ottobre 2020 che punterà unicamente sui dei giochi in 2D con dei prezzi che vanno da 2,99 a 7,99 dollari.



Parliamo ovviamente di riedizioni di giochi anni '80 come Pong, Moon Control, Burgertime, Lode Runner, ToeJam & Earl e Spelunker, che saranno distribuiti sia in formato digitale che fisico per celebrare i fasti della mitica console che Mattel commercializzò in Italia nel 1982.



Intellivision Amico integrerà un'uscita HDMI, la connessione Wi-Fi e due controller dotati anche di un display LCD da mezzo pollice, ma si potrà utilizzare anche il proprio smartphone tramite un’apposita appplicazione per giocare con 8 utenti in conteporanea.



Al momento la commercializzazione è stata confermata solo in USA a un prezzo di circa 179 dollari, ma, visto il successo riscosso dalle mini console negli ultimi anni, non dovrebbe tardare l'annuncio della versione italiana.