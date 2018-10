PS4: le vendite sono sempre più vicine a quelle della mitica PS1

PlayStation 4 è giunta a quota 86,1 milioni di unità distribuite in tutto il mondo mondo, lo ha annunciato Sony svelando i risultati finanziari del secondo trimestre (luglio - settembre) dell'anno fiscale in corso.



E, anche se è stato registrato un calo di 300.000 unità rispetto all'anno precedente, la console giapponese ha confermato la sua posizione sul mercato, mettendo sempre più nel mirino la mitica PS1, ferma a 102,49 milionid di console vendute.



Intanto, anche il PlayStation Plus sta crescendo e ha raggiunto quota 34,3 milioni di abbonati, mentre Sony ha aumentato le previsioni per la chiusura dell'anno fiscale 2018, pronosticando di distribuire 17,5 milioni di unità.