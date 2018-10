Sony ha annunciato ufficialmente l'elenco dei giochi che saranno inclusi all'interno di PlayStation Classic , la riedizione in miniatura della prima e storica console del marchio PlayStation. Un elenco che include venti glorie del passato, tra cui spiccano classici come Metal Gear Solid e Final Fantasy VII , esperienze intramontabili come Resident Evil , ma anche graditissime sorprese del calibro di Syphon Filter .

Ecco l'elenco integrale dei giochi che saranno pre-installati all'interno di PlayStation Classic:



- Battle Arena Toshinden

- Cool Boarders 2

- Destruction Derby

- Final Fantasy VII

- Grand Theft Auto

- Intelligent Qube

- Jumping Flash!

- Metal Gear Solid

- Mr. Driller

- Oddworld: Abe’s Oddysee

- Rayman

- Resident Evil: Director’s Cut

- Revelations: Persona

- Ridge Racer Type 4

- Super Puzzle Fighter II Turbo

- Syphon Filter

- Tekken 3

- Tom Clancy’s Rainbow Six

- Twisted Metal

- Wild Arms



PlayStation Classic sarà disponibile in Italia a partire dal 3 dicembre e includerà al suo interno la console in miniatura, una memory card virtuale (al cui interno potrete salvare i vostri progressi nei venti giochi) e due controller con cavo per sfruttare il multiplayer in locale nei titoli che lo supportano.