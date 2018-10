Il primo prototipo del Wii Remote? È nato su GameCube

Il kit è stato venduto nei giorni scorsi in rete per un totale di 74mila yen (circa 580 euro) e include il telecomando con cavo, l'estensione Nunchuk e la Sensor Bar, un sensore a infrarossi in grado di rilevare i gesti e movimenti per sfruttarli come sistema di controllo all'interno dei videogiochi.



Dopo alcuni dubbi sulla veridicità del kit di sviluppo, il direttore del team WayForward James Montagna ha confermato che il kit rappresentava effettivamente il primo prototipo del progetto Nintendo Revolution, il nome in codice di Wii prima del suo annuncio ufficiale. La casa giapponese aveva così sperimentato le potenzialità di questo sistema di controllo alternativo su un hardware già esistente come quello di GameCube per raccogliere il feedback degli sviluppatori prima di concentrarsi sulla realizzazione di una console ad hoc incentrata totalmente su questa tecnologia. Il modello finale di Wii Remote, molto simile al primo prototipo, fu trasformato in un controller wireless per favorire la libertà di movimento da parte del giocatore.



Inutile sottolineare che i risultati diedero ragione a Nintendo, che riuscì a vendere più di 100 milioni di unità della sua piattaforma, trasformando Wii nella console domestica più venduta dall'azienda nel corso della sua storia.