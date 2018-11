Presto le nomination della "notte degli Oscar" dei videogiochi

Nella notte di venerdì 7 dicembre si terrano i The Game Awards, annuale cerimonia dovei vengono celebrati i migliori giochi dell'anno e si dà spazio anche a degli annunci a sorpresa.



Ci saranno ospiti di spicco da tutta l'industria dei videogiochi e, in generale, l'evento sarà una grande festa per tutti gli appassionati, quasi come se fosse una sorta di "notte degli Oscar".



La prossima settimana, precisamente alle 18:00 italiane di martedì 13 novembre, scopriremo le nomination di tutte le categorie: restate sintonizzati per saperne di più!