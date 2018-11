Nonno crea un accessorio per giocare a Pokémon con 11 telefoni

Chen San-yuan è un nonno taiwanese con la passione per Pokémon Go che sta facendo impazzire internet per la sua stramba creazione.



Il suo amore amore per il gioco Nintendo, infatti, è così grande che da solo, a 70 anni, ha creato un'attrezzatura per utilizzare ben 11 telefoni contemporaneamente mentre è a piedi o in bicicletta.



Catturare tutti i mostri dell'app? È un gioco da ragazzi! Guardatelo in azione nella foto pubblicata su Twitter: difficile resistere a un nonno così...