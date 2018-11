Diablo Immortal fa imbestialire i fan: una petizione per cancellarlo

L'annuncio di Diablo Immortal avvenuto in occasione della BlizzCon 2018 di Anaheim ha catapultato un colosso come Blizzard Entertainment in un vortice di critiche e disappunto da parte della community. Il primo episodio della serie ruolistica a debuttare su dispositivi Android e iOS (peraltro in esclusiva, escludendo senza mezzi termini l'utenza PC) non ha convinto minimamente la cerchia di appassionati che speravano nel ritorno del franchise con un nuovo capitolo principale.



La stessa community che ha sempre supportato l'azienda di Irvine, convinta di aver speso una discreta quantità di denaro per assistere dal vivo alla presentazione di Diablo 4, si è ritrovata così con uno spin-off per smartphone e tablet che sembra più un tentativo di inseguire le nuove tendenze di mercato che un sequel dignitoso del gioco di ruolo.