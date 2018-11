Tutti gli annunci del Blizzcon 2018

Nel fine settimana ad Anaheim, California, si è tenuta la nuova edizione del BlizzCon, l'evento che Blizzard, la storica azienda di Diablo, Starcraft, Warcraft e Overwatch, dedica ai suoi fan e gli annunci delle ultime novità sui suoi giochi. Quest'anno è stata l'occasione giusta per svelare un bel po' di novità, come il primo Diablo per iOS e Android, Diablo Immortal, il nuovo eroe femminile di Overwatch, la rimasterizzazione del capolavoro strategico Warcraft III e il fatto che la prossima estate potremo mettere le mani su World of Warcraft Classic. In questo articolo trovate tutti i video della serata di apertura: buona visione!



Il trailer di annuncio di Diablo Immortal