Il nuovo capitolo di Diablo potrebbe aprire la Blizzcon 2018

Blizzard ha annunciato gli appuntamenti che caratterizzeranno la prossima Blizzcon 2018 , nuova edizione dell'evento annuale dedicato ai franchise prodotti dalla casa statunitense. Tra gli eventi di quest'edizione, ce n'è uno che ha attirato le attenzioni degli addetti ai lavori, e riguarda l'annuncio di un possibile nuovo capitolo della serie Diablo . Infatti, dopo la cerimonia di presentazione del 2 novembre , Blizzard terrà un panel chiamato Diablo: What's Next che, oltre a celebrare il lancio di Diablo III: The Eternal Collection su Nintendo Switch , potrebbe confermare le voci sulla serie TV di Diablo in lavorazione presso Netflix e un nuovo episodio della serie videoludica.

Blizzard ha in serbo dei panel simili per gli altri franchise più importanti del suo catalogo, tra cui Overwatch, Hearthstone, World of Warcraft e Heroes of the Storm. Non mancheranno tornei, eventi dedicati ai cosplaye e altre celebrazioni legate alle serie di spicco create da Blizzard.



La cerimonia d'apertura si terrà alle ore 23:00 del 2 novembre e sarà trasmessa in streaming sui canali ufficiali di Blizzard.