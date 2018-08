19 agosto 2018 12:36 Diablo 3 arriva su Nintendo Switch con la Eternal Collection Blizzard conferma le voci e annuncia unʼedizione speciale per il suo gioco di ruolo, con bonus legati a The Legend of Zelda

Dopo le indiscrezioni della scorsa settimana, Blizzard ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Diablo III su Switch.



Il gioco di ruolo tornerà dunque nella speciale Eternal Collection, versione realizzata appositamente per l'hardware della console di Nintendo che includerà tutti i contenuti lanciati su altre piattaforme e alcuni bonus esclusivi. Questa edizione darà accesso al gioco base, all'espansione Reaper of Souls e all'aggiornamento L'Ascesa del Negromante, offrendo ai giocatori ben sette classi di personaggi e una campagna divisa in cinque atti.

Su Switch, il gioco supporterà la modalità cooperativa per quattro giocatori, che potranno scegliere se giocare collegando più console in wireless, condividendo una sola console oppure utilizzando il multiplayer in rete tramite la piattaforma Nintendo Switch Online.



All'interno di Diablo III: Eternal Collection ci sarà anche un completo esclusivo Leggenda di Ganondorf, ispirato alla serie The Legend of Zelda.