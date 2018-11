Le leggende del golf emulano le esultanze di Fornite: Battle Royale

La moda di Fortnite: Battle Royale non ha contagiato solo poliziotti e calciatori: in un video pubblicato sull'account Twitter ufficiale del campionato PGA Tour Champions, alcune leggende del golf si sono dilettate nel replicare le celebri esultanze del gioco gratuito di Epic Games, con risultati a tratti davvero esilaranti.



Campioni come Tom Lehman, Kevin Sutherland, Miguel Angel Jimènez e Bernhard Langer sono infatti protagonisti di un simpatico siparietto in cui tentano di emulare le stesse movenze e danze di Fortnite: non perdete il video integrale con tutti i campioni del mondo del golf!