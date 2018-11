Fortnite fa squadra con la NFL

Gli sviluppatori di Fortnite hanno annunciato un'importante collaborazione con il campionato NFL:



"Siamo lieti di annunciarvi che Fortnite e la NFL faranno squadra per fornirvi un'esperienza davvero incredibile: a partire dal 10 novembre, ore 01:00 CET, potrete acquistare oggetti a tema NFL dal Negozio oggetti di Fortnite!



Si può cambiare ogni Costume con uno qualsiasi delle 32 squadre della NFL, più una squadra esclusiva di Fortnite. Potrete inoltre scegliere il vostro numero (da 1 a 99) per completare il vostro look ufficiale della NFL".



Dopo il crossover con Avengers e l'inclusione di Thanos per un periodo di tempo limitato andato online lo scorso anno, continuano le partnership con i brand più importanti del mondo: Fortnite è inarrestabile e non accenna a segni di cedimento.