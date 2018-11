Red Dead Redemption 2: più di 17 milioni di copie distribuite nel mondo

Il cammino trionfale di Red Dead Redemption 2 non accenna a fermarsi: dopo aver fatto registrare vendite per più di 725 milioni di dollari nel weekend di lancio, il nuovo videogioco di Rockstar Games fa parlare di sé per un nuovo record importantissimo. In soli otto giorni dalla messa in commercio, infatti, la nuova produzione dagli autori di GTA V ha superato quota 17 milioni di unità distribuite nei negozi di tutto il mondo . Una richiesta incredibile da parte dei rivenditori, che testimonia l'estremo interesse da parte dell'utenza nei confronti di quello che è uno dei giochi più importanti di questa generazione.

Pur non rappresentando il numero di copie vendute sul mercato ma quelle acquistate dai rivenditori per la vendita al pubblico, non fatichiamo a credere che il numero di unità effettivamente vendute sia leggermente inferiore a un record davvero fuori di testa, specialmente se si considera che Red Dead Redemption 2 è stato lanciato in esclusiva su PS4 e Xbox One soltanto lo scorso 26 ottobre.



Rockstar ha commentato il traguardo confidando che Red Dead Redemption 2 ha distribuito più copie in otto giorni di quanto il capitolo precedente non abbia venduto in otto anni, un dato che conferma il verdetto di Tgcom24 e Mastergame in fase di recensione di quello che, a conti fatti, è un vero e proprio capolavoro.