PlayStation 5 potrebbe includere un proiettore olografico

Continuano a susseguirsi i rumor riguardanti PS5, l'attesa console di nuova generazione che molto probabilmente sarà svelata nel 2019.



La divisione giapponese di Sony Interactive Entertainment, infatti, ha depositato uno speciale brevetto che in parte si ricollega a quello del display touch screen incluso nel controller (ve ne abbiamo parlato qui). Il brevetto in questione prevederebbe due sistemi per implementare un proiettore olografico direttamente sul pad, permettendo probabilmente l'apparizione e l'utilizzo degli oggetti presenti nei giochi di PlayStation 5.



Pensate ad esempio a un selettore di armi per il prossimo Call of Duty o i replay di FIFA da mostare agli amici con una proiezione sulla parete.



Vi sembra fantascienza? Le console per videogiochi ci hanno sempre abituato a innovazioni del genere e, anche se attualmente stiamo parlando di una pura speculazione, non è detto che PS5 e il suo Dualshock 5 non siano in grado di stupirci. Per ora è tutto: continuate a seguirci per scoprire tutte le prossime novità e indiscrezioni sulla nuova console di casa Sony.