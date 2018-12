10 dicembre 2018 12:00 I migliori videogiochi per PS4 da regalare a Natale Vi aiutiamo a scegliere il regalo perfetto per ogni possessore di PlayStation 4: ecco i titoli per fare felici gli appassionati

Continuano le guide di Tgcom24 e Mastergame per aiutare a trovare il regalo di Natale perfetto per gli amanti dei videogiochi, analizzando di volta in volta la soluzione ideale per le proprie esigenze. Dopo avervi consigliato le migliori console, i TV e le schede grafiche per PC tocca ai migliori titoli per PlayStation 4: ecco una selezione dei titoli imperdibili adatti a tutti gli appassionati.

God of War - Recentemente premiato come "Gioco dell'anno 2018" ai The Game Awards, la "notte degli Oscar dei videogiochi", God of War è senza dubbio uno dei titoli più belli disponiibli per PS4. Si tratta del quarto capitolo della saga dedicata a Kratos, dio della guerra che, dopo aver messo a ferro e fuoco l'Olimpo, intraprende un lungo viaggio con suo figlio Atreus sullo sfondo della mitologia norrena. Una delle storie più apprezzate degli ultimi mesi, che viene raccontata con uno stile prettamente cinematografico in un unico e splendido piano sequenza, senza alcun taglio o caricamento di sorta. God of War è anche un gioco di azione divertente e impegnativo che potrà intrattenervi per oltre trenta ore solo per completare la trama principale. Insomma, un gioco imperdibile per tutti gli appassionati delle avventure ricche di combattimenti, enigmi e una storia di altissima qualità.



Red Dead Redemption 2 - Dai creatori di Grand Theft Auto, arriva il secondo capitolo della saga western per eccellenza. L'ultima fatica di Rockstar Games è una vera e propria esperienza da pistolero, con una grafica e un mondo di gioco mozzafiato, ricco di attività da svolgere che vanno oltre le attività da semplice fuorilegge: caccia, pesca, segreti e rapporti con i personaggi sono un aspetto fondamentale e unico della produzione. Anche la storia nei panni di Arthur Morgan, un personaggio con uno spessore d'altri tempi, è incredibile, per un videogioco che ha già fatto la storia dell'intrattenimento e ha solcato il cammino per gli anni a venire. Se siete alla ricerca di un gioco maturo che lasci il segno, Red Dead Redemption 2 fa al caso vostro.



Marvel's Spider-Man - Dagli autori di una delle mascotte più apprezzate degli anni novanta, il draghetto Spyro, arriva il più grande videogioco dedicato all'Uomo Ragno di tutti i tempi. Le avventure del supereroe in calzamaglia prendono vita in una New York ricreata alla perfezione, da esplorare in lungo e largo con un sistema di movimento e animazioni spettacolare e divertente come non mai. Marvel's Spider-Man è un gioco open world ricco di missioni e attività, ma è la trama principale dove affronteremo nemici del calibro di Rhino, Electro, Kingpin e Scorpio il suo fiore all'occhiello. Imperdibile per i fan della Marvel e perfetto anche per ogni appassionato di videogiochi che si rispetti, l'esclusiva PS4 è senza dubbio uno degli acquisti imprescindibili di questo Natale.



FIFA 19 - Arricchito finalmente con la licenza ufficiale della Champions League, FIFA 19 è il capitolo definitivo della simulazione calcistica a tutto tondo di Electronic Arts. Non lo è solo per il numero spropositato di squadre, stadi e campionati ufficiali presenti, ma anche per il realismo grafico e tecnico con cui mette in atto le partite: gli appassionati di calcio troveranno una giocabilità perfezionata con l'imprevedibilità nei contrasti, una nuova meccanica di tiro e i tocchi di prima che rendono i dribbling ancor spettacolari. A casa con gli amici o online con sfidanti da tutto il mondo, FIFA 19 è un'esperienza completa anche dal punto di vista delle modalità: oltre ad amichevoli e campionati, c'è anche l'ultimo capitolo della storia di Alex Hunter e l'immancabile modalità Ultimate Team per creare la propria squadra. Se il calcio è il vostro pane, non può mancare nella vostra collezione.



