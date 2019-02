6 febbraio 2019 10:06 PS5 non dimenticherà i titoli del passato?

Quando PS4 è arrivata sul mercato, tutti i possessori di PS3 hanno dovuto rinunciare all’idea di poter utilizzare i loro giochi anche sulla nuova console, perché PlayStation 4 non era (non è) retrocompatibile. Con PS5, però, le cose potrebbero cambiare, e anche più di quel che è normale aspettarsi. Oltre ad essere retrocompatibile con PS4, infatti, la nuova console Sony potrebbe far girare anche i giochi di PS3 e di tutte le precedenti PlayStation.

Se c’è un punto in cui PS4, in questa generazione di console, ha fatto peggio della sua diretta concorrente, Xbox One, questo punto riguarda sicuramente la retrocompatibilità. La console Microsoft, infatti, a differenza di quella Sony, è retrocompatibile con le sue precedenti incarnazioni. Grazie all’emulazione software, sono sempre più i giochi per Xbox e Xbox 360 che girano perfettamente su Xbox One. Alcuni addirittura con degli incredibili miglioramenti, specie se lanciati su Xbox One X.



Su PS4, invece, di retrocompatibilità neanche l’ombra. Ed è un vero peccato, non solo perché la libreria di giochi PS3 è molto interessante, ma anche perché molti di questi potrebbero essere tranquillamente riscaricati in versione digitale dal PlayStation Store. Praticamente tutti i giochi PS3, infatti, esistono anche in formato digitale. E a chi li ha acquistati proprio in questo modo sembra ancora più strano non poterli utilizzare su una nuova console della stessa famiglia. È come se le app acquistate per il nostro telefono non funzionassero più sul modello successivo.