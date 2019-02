Il mitico Crash Team Racing Nitro-Fueled sfreccia in un nuovo video

È uno dei videogiochi più attesi dell'anno, il ritorno del divertentissimo racing game di Crash Bandicoot e soci uscito nel 1999 sulla mitica PS1, e oggi possiamo mostrarvelo in un video di gioco inedito.



Crash Team Racing Nitro-Fueled sarà disponibile dal 21 giugno per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, a venti anni di distanza dal suo debutto originale e promette una grafica spettacolare, piste e personaggi inediti e anche una modalità per sfidarsi online.



Restate sintonizzati sulle pagine di Mastergame per scoprire tutte le curiosità che ci separano dal suo lancio e... buona visione!