PS5: conferme per la compatibilità con le precedenti PlayStation

Un'immagine realizzata dai fan che non rispecchia l'aspetto finale della prossima console Sony.

L'annuncio di PlayStation 5 si avvicina sempre più e, dopo aver appreso che gli sviluppatori sono già all'opera per realizzare i suoi primi videogiochi, arriva una nuova notizia che renderà felici gli appassionati.



Stando a un recente brevetto depositato da Sony Interactive Entertainment in Giappone, infatti, a grandissima richiesta la nuova console dovrebbbe essere compatibile con i titoli delle precedenti PlayStation.



Il brevetto descrive un metodo che consente di verificare se un'applicazione è progettata per un dispositivo precedente e renderla automaticamente compatibile con la nuova macchina. Il metodo è stato inventato da Mark Cerny, il responsabile della progettazione di PS4, e dovrebbe rispondere alle esigenze dei fan che proprio con quest'ultima si sono visti privare della funzionalità che in passato permetteva, ad esempio, di giocare i videogiochi PS1 su PS2.



Fino alla conferma ufficiale, però, non è certo che questo brevetto faccia riferimento a PS5, anche se è molto probabile: continuate a seguirci per saperne di più sulla console che, a quanto pare, sarà annunciata quest'anno e arriverà nei negozi nel 2020.