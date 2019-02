Super Mario torna ad essere un dottore nel nuovo gioco per cellulari

Continua l'avanzamento di Nintendo nel mercato mobile, questa volta con un nuovo titolo della serie Dr. Mario. Per chi non la conoscesse, si tratta di una linea di giochi puzzle nata su Game Boy che coinvolge un simpatico Super Mario in versione dottore alle prese con virus e batteri.



Rispetto alle classiche apparizioni della mascotte Nintendo, però, c'è una sostanziale differenza: anziché saltare, sparare palle di fuoco e mangiare funghi, i giocatori dovranno incastrare per bene delle pillole colorate con un sistema di gioco che ricorda da vicinissimo Tetris e Candy Crush.



Il nuovo titolo, che si chiamerà Dr. Mario World, è in fase di realizzazione in collaborazione con Line e arriverà a inizio estate su iOS e Andorid, ovvero nello stesso periodo di Mario Kart Tour, altro videogioco mobile marchiato Nintendo recentemente rimandato.



Come da tradizione, Dr. Mario World sarà gratuito ma avrà degli acquisti in-app opzionali. Continuate a seguirci per scoprire di più sul suo conto!