Nintendo brevetta una nuova tecnologia per visualizzare immagini 3D

Nintendo è stata la prima azienda in assoluto a proporre un effetto 3D su uno schermo senza bisogno di utilizzare gli appositi occhialini e, quanto pare, dopo il successo del 3DS sta pensando di introdurre nuovamente la tecnologia tridimensionale in una sua console.



È quello che viene da pensare guardando il brevetto recentemente registrato dalla casa di Super Mario, che potrebbe riguardare Switch, una sua revisione o la prossima console. Il brevetto illustrato nell'immagine coinvolge una piccola telecamera fissata in cima al televisore: attraverso questo dispositivo, i giochi sarebbero in grado di creare l'illusione di una profondità che in realtà non esiste.



Stando al brevetto, l'effetto 3D stereoscopico può essere ottenuto anche senza occhiali, ma nell'immagine depositata viene illustrato un sistema che include anche dei particolari occhiali attivi che permetterebbero una visione migliore dell'immagine. Quale sarà la prossima rivoluzione di Nintendo? Continuate a seguirci per scoprirlo!