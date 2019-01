29 gennaio 2019 10:31 Una sala giochi in tasca con Space Justice, Fly This! e Hang Line Ecco tre titoli per divertirvi alla grande: uno sparatutto retro, un alpinista con rampino e un simulatore di torre di controllo

Questa settimana proviamo tre giochi “veloci”: non banali, sia chiaro, ma pensati per partite che durano meno di mezzo minuto. Partiamo con gli aeroporti di Fly This!, in cui dovrete vestire i panni del controllore di volo che decide dove vanno gli aerei e quando, evitando collisioni e accontentando i passeggeri dei suoi arcipelaghi. Poi andiamo in alta montagna con Hang Line: qua vi armerete di rampino e vi lancerete nel vuoto agganciandovi ai ghiacciai in alta quota, cercando e salvando gli alpinisti dispersi e bloccati sulla vetta. Infine, lasciamo l’orbita e combattiamo gli alieni, nei 50 livelli di Space Justice, sparatutto retrò coloratissimo e pieno di insidie. Tre giochi veloci, e tre giochi che potete scaricare senza spendere un centesimo.

Fly This! - Le isole di Fly This! sono piene di aeroporti e la gente viaggia un sacco: c’è bisogno di qualcuno che coordini i voli in modo da portare i passeggeri rossi nell’aeroporto di quel colore, faccia salire i viaggiatori blu e li faccia volare nell’aeroporto blu, e via dicendo. Sembra facile, ma ci sono un sacco di imprevisti sulle vostre rotte: prima di tutto, dovete evitare gli altri vostri aerei, perché a nessuno piacciono gli autoscontri ad alta quota. Poi ci sono gli aerei che passano sopra le vostre isole, e pure quelli vanno scansati. Nubi minacciose piene di paurosi fulmini, vette troppo alte da poter essere sorvolate, correnti da seguire per andare più veloci: gestire gli aerei e i loro percorsi è un affare dannatamente divertente! Con il dito infatti traccerete la rotta che poi l’aereo seguirà pedissequamente: così potrete scambiare di posizione due aerei per accontentare un mucchio di passeggeri, e guadagnare un sacco di stelline, utili per passare alle isole successive e upgradare aeroporti e gli aerei della vostra flotta. Il gioco si scarica gratuitamente: è possibile pagare per arrivare più velocemente agli upgrade, ma anche spendere “una tantum” 5 euro circa per eliminare le pubblicità, che sono un po’ fastidiose. E poi è giusto supportare gli autori del gioco, se vi piace, no?



Disponibile per iOS e Android, provato su iPhone 7 Plus.

Hang Line - Sulle montagne, tra le vette innevate, ci sono un sacco di alpinisti nei guai. A salvarli tutti ci dovete pensare voi: l’elicottero vi porterà in quota, ma poi dovrete lanciarvi nel vuoto appendendovi al ghiaccio con il vostro rampino, e poi ondeggiare alla Indiana Jones fino a raggiungere ogni malcapitato bloccato tra i ghiacci. Più che un alpinista con rampino, il protagonista di Hang Line sembra Spider-Man: la fisica del rampino è molto generosa, sia per come si aggrappa alle nevi sia per la portata delle vostre evoluzioni. Che poi, tutto questo rende Hang Line ancora più divertente: dovrete muovervi da un “aggancio” all’altro cercando i dispersi, evitando massi cadenti e sezioni di ghiacciaio che si sgretolano non appena li colpite con il vostro rampino. Ci sono anche dei gadget Hi-Tech che vi aiutano, come il radar ritrova-disperso, ma ovviamente per usarli dovrete “pagare” con le monete ingame, e quando finiscono bisogna comprarle con soldi veri. Divertente e veloce, perfetto per partite veloci ovunque vi troviate, anche perché si gioca letteralmente con un dito.



Disponibile per iOS e Android, provato su Neffos C7.